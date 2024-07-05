Он умер уже в больнице.

Глава Советского района Курской области Сергей Белых погиб во время заготовки дров для нужд российской оккупационной армии.

Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. Инцидент произошел сегодня утром, когда россияне вели работы по заготовке дров для нужд "СВО" неподалеку от поселка Кшенский.

"В результате падения срубленного дерева пострадал и.о. главы Советского района Сергей Валентинович Белых. Незамедлительно он был доставлен в районную больницу для оказания помощи. Однако из-за серьёзных травм наш коллега скончался", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Видео дня

Поддержка войны в России

Согласно последним опросам российского "Левада-Центра", в России увеличилось количество людей, которые считают, что использование ядерного оружия против Украины можно оправдать.

Социологи сообщают, что сейчас около 58% россиян поддерживают идею проведения мирных переговоров между странами, однако 77% поддерживают и действия захватнической армии РФ.

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