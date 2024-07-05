Большинство опрошенных граждан РФ не в восторге от идеи применить ядерное оружие в ходе войны, узнали исследователи.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и в РФ серьезно возросло число граждан, которые считают, что использование россиянами ядерного оружия во время противостояния может быть оправдано.

По мнению 10% респондентов такие действия "определенно" могут быть оправданы, выяснила российская негосударственная исследовательская организация "Левада-Центр", которую в РФ признали "иностранным агентом". Исследователи добавили, что еще 24% опрошенных полагают, что использование Россией ядерного оружия в ходе текущей войны против украинцев "скорее" может быть оправдано.

Примечательно, что в апреле 2023 года такую позицию поддерживали 19% граждан РФ, которые принимали участие в опросе. Исследователи также выяснили, что по состоянию на июнь текущего года не в восторге от идеи применить "ядерку" в ходе противостояния 52% респондентов.

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Власти РФ уже не раз утверждали, что готовы применить ядерное оружие якобы в случае "возникновения угрозы" своей безопасности.

В середине июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко утверждал, что российский диктатор Владимир Путин способен отдать приказ о применении тактического ядерного оружия в случае катастрофического поражения в войне против нашей страны.

Справка УНИАН. "Левада-Центр" проводил опрос россиян в период 20-24 июня текущего года. В 50 субъектах России были опрошены 1 627 совершеннолетних. В исследовании принимали участие жители 137 населенных пунктов.

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