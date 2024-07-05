В РФ остается высоким уровень поддержки действий российских оккупационных сил, узнали исследователи.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и рекордное количество россиян высказались за то, чтобы были проведены мирные переговоры.

Российская негосударственная исследовательская организация "Левада-Центр" (признана в России "иностранным агентом") провела опрос и выяснила, что 58% граждан РФ поддерживают идею проведения мирных переговоров. По данным исследователей, в прошлый раз рекордные показатели поддержки россиянами мирного переговорного процесса были зафиксированы в ноябре 2023 года и октябре 2022-го - составляли по 57%.

"Мнение о необходимости перехода к мирным переговорам чаще остальных декларируют женщины (64%), молодые россияне (66% в возрасте от 18 до 24 лет), те, кому едва хватает на еду (64%), жители сел (65%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (77%), опрошенные, не одобряющие деятельность диктатора Владимира Путина на посту президента (75%), те, кто доверяет информации из YouTube-каналов (65%)", - выяснили социологи.

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Эксперты также узнали, что в РФ остается высоким уровень поддержки действий российской оккупационной армии на украинской территории. Суммарно действия противника поддерживают 77% респондентов, а не поддерживают - 17%.

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4 июля Владимир Путин заговорил о возобновлении диалога с украинским государством. Главарь россиян утверждал, что мирные переговоры могут продолжиться на основе Стамбульских договоренностей.

Ранее диктатор выдвинул Киеву ультиматум - говорил, что якобы для завершения противостояния наша страна должна отказаться от Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Украинская сторона не раз подчеркивала, что на ультиматумы Москвы не согласится.

Справка УНИАН. Опрос "Левада-Центра" проходил с 20 по 24 июня. В исследовании приняли участие 1 627 совершеннолетних жителей 137 населенных пунктов, расположенных в 50 субъектах РФ.

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