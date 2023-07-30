Педагога задержали, а в ее телефоне якобы нашли переписку с куратором.

В Крыма российские оккупанты задержали учительницу русского языка за попытку поджога военкомата.

Как сообщает Телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник, в телефоне 51-летней учительницы якобы нашли переписку с куратором.

Накануне около семи вечера пришла в комиссариат в Феодосии на Земской улице и бросила в здание коктейль Молотова. Бутылка не долетела и разбилась на асфальте. Пламя вспыхнуло и почти сразу погасло, на военкомат огонь не перекинулся. Никто якобы не пострадал.

Видео дня

"Женщину задержали работники комиссариата. Оказалось, что она преподает русский и литературу в одной из школ Феодосии. Сейчас с педагогом работают силовики", - пишет канал.

Поджоги оккупационных военкоматов

В России регулярно пытаются поджечь военкоматы, а ФСБ даже обвиняла в этом Украину. Недавно в Первоуральске пенсионерка дважды пыталась поджечь военкомат. После задержания призналась, что ее на это заставили телефонные мошенники.

В РФ суд осудил 22-летнего слесаря Кирилла Бутилина до 13 лет колонии строгого режима за поджог военкомата в Луховицах Московской области.

Из-за войны с Украиной стоимость оформления военных билетов в Москве выросла вдвое.

Вас также могут заинтересовать новости: