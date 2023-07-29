Диктатор пытается убедить внутреннюю аудиторию, что "месть" за поражение сакральной переправы все же произошла.

Российский диктатор Владимир Путин выдал "басню" о том, как российские оккупанты "отвечали" за удары по Крымском мосту.

Как сообщил Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Россия-Африка", его захватчики якобы в ответ на "теракт" ответили "ударами" по военным объектам.

"Как вы знаете, вы видели это, российские вооруженные силы нанесли ряд превентивных ударов как раз по тем городам, откуда направлялись эти беспилотники (которые атаковали Крымский мост - УНИАН), и где он изготавливали", - заявил Путин.

При этом он отказался от конкретики, ведь в последние дни российские террористы ударили по гражданским объектам в Запорожье и Днепре, а также по зданию СБУ, где вряд ли могли развернуть завод по производству морских беспилотников.

Атаки на Крымский мост

В октябре 2022 года при пересечении пролета Крымского моста взорвался заминированный грузовик. В результате этого удара обвалилась часть автодорожного моста, и возник пожар на параллельном железнодорожном мосту. Россия обвинила в инциденте украинские спецслужбы.

А 17 июля был нанесен новый удар по мосту, в результате чего упали минимум два пролета автодороги. По заявлениям россиян, удар нанесли силы обороны Украины с помощью надводных дронов.

26 июля глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые подтвердил, что разрушение Крымского моста в октябре прошлого года было одной из операций СБУ.

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