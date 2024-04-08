В результате мощного пожара корабль получил значительные повреждения.

В Калининградской области РФ горел ракетный корабль "Серпухов". В результате пожара судно получило значительные повреждения.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах, пожар на борту "Серпухова" произошел 7 апреля. Речь идет о малом ракетном корабле проекта 21631 "Буян-М". Он является пятым кораблем серии.

По словам источника, российский ракетоноситель горел у военно-морской базы "Балтийск" в Калининградской области. Собеседник издания не уточнил, что стало причиной возгорания.

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Корабль "Серпухов" - что известно о судне

"Серпухов" - малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", пятый корабль серии. Корабль был спущен на воду 3 апреля 2015 года. В ноябре он прибыл в пункт базирования Черноморского флота - город Севастополь. Корабль официально вошел в состав 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота.

Впоследствии корабль несколько раз участвовал в учениях Балтийского флота. Его удостоили звания "ударный".

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