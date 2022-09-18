Россиянин жалутеся, что он чудом выбрался из "кольца", а теперь сидит без еды в подвале.

В Донецкой области оккупантам все сложнее скрывать панику. Один из рашистов в ходе телефонного разговора "заскулил" из-за окружения и признался, что решился бежать в РФ.

Об этом свидельствует перехват, опубликованный ГУР Минобороны Украины.

Так, военнослужащий из 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ планирует уйти с остатками личного состава в Россию через Донецк. Он рассказывает товарищу, что "своих" позиций вокруг уже нет.

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"Я еще живой пока, не прибили меня. Короче тут нас маленькая большая ж*па. Мы в Донецке, нас 19 человек, наш взвод, короче, весь расх*рячили. Нас осталось трое человек всего лишь. Тут, короче, ж*па, мы живем в подвале... Нас не кормят. Командования нет, нашего брита позывного убили с нашим расчетом, но мы успели уйти. Прибились тут к артиллерии. Если что прийдет, на меня - груз 200 - я живой! Мы будем выходить в Россию, понял, отсюда все! С пацанами, 19 человек. Потому что тут п*здец вообще, что творится. Мы вообще в кольце были", - жалуется рашист.

Также он утверждает, что он и другие военны остались без командования и офицеров. Они боятся выходить из подвала, потому что на любой из дорог их могут взять в плен. Оккупант жалуется на наступление ВСУ и постоянно повторяет о том, в какой плачевной ситуации оказался.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты взвыли из-за "пекла" под Херсоном, теперь они просят советские каски и свечи с ладаном.

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