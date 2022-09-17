Помимо этого, россиян просят купить оккупантам 50 икон, судя по всему, им остается только молиться.

На Херсонщине оккупанты оказались в настолько плачевном состоянии, что буквально взвыли из-за "пекла", из-за которого им теперь едва ли удастся выбраться. И пока одни рашисты готовятся к сдаче в плен, другие просят о помощи.

Российский пропагандист Холмогоров открыл сбор для оккупантов, однако список того, что запросили рашисты, вызывает лишь улыбку.

Так, к нему обратились "ребята" из так называемой самопровозглашенной "ДНР". Оккупанты в настолько плачевном положении, что просят даже устаревшие советские каски.

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"Ситуация плачевная. Попросили даже советские каски. Помимо них написал соратник из отрядов Спецназа РЭР, они сейчас в самом пекле под Херсоном. Им тоже остро требуется снаряжение", - написал пропагандист.

Оккупанты просят о бронежилетах и дизельном генераторе. Также они понимают, что с наступлением холодов РФ не будет торопиться с помощью и "утеплением", потому им нужна зимняя одежда.

Но особого внимания заслуживает то, что рашисты просят 2 килограмма ладана, три пачки свечей и 50 икон. Судя по всему, оккупанты осознают, что теперь им осталось лишь молиться, потому что ВСУ не будут ждать "жеста доброй воли" и уже стремительно идут в сторону Херсона.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне начали снимать с консервации "ценные" танки. РФ в агонии и вынуждена идти на крайние меры из-за нехватки техники.

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