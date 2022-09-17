Константиновка достаточно удалена от линии фронта, однако россияне регулярно наносят удары по городу.

В результате обстрела оккупантами Константиновки в Донецкой области ранены 5 человек, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"5 раненых — следствие сегодняшнего обстрела Константиновки. Среди раненых - один ребенок. Константиновка довольно удалена от линии фронта, однако россияне регулярно наносят удары по городу", - заявил он.

Видео дня

По словам Кириленко, все гражданские должны покинуть область — особенно семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации. Враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, в частности по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры.

15 сентября мэр Александр Вилкул сообщил, что российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По его словам, на этот раз враг попал ракетой в промышленное предприятие, там есть "серьезные разрушения".

Днем 16 сентября 2022 Российская Федерация снова нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре, разрушены гидротехнические сооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: