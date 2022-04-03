Россиян просят подписать обязательство, что на территории РФ продукцию носить не будут.

Французская компания Chanel подтвердила, что ввела ограничения на продажу фирменной продукции гражданам России за рубежом.

Об этом говорится в ответе главного офиса Chanel для пропагандистского РБК России.

Россиян, покупающих товары Chanel за рубежом, просят подписать обязательство, что на территории РФ продукцию носить не будут.

Как пояснили в компании, ограничения ввели в связи с международными санкциями, наложенными на россиян за агрессию против Украины.

Соответствующие ограничения вводят на товары дороже 300 евро.

Ранее российские блогеры начали жаловаться в сети, что им, мол, не продают брендовые вещи без подписания некоторых документов. Российские клиенты должны были пообещать магазинам не ввозить их товары в РФ.

США, Британия и ЕС почти одновременно ввели первый пакет сокрушительных санкций против России после вторжения войск РФ в Украину 24 февраля.

Из-за экономических ограничений пострадал импорт ряда товаров, сотни компаний, волнуясь за свою репутацию, ушли с российского рынка.

Некоторые крупные промышленные гиганты РФ были вынуждены остановить производство из-за дефицита заграничных запчастей.

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