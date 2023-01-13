Российские пропагандисты пишут, что предатель якобы выжил.

В оккупированном Бердянске Запорожской области прогромыхало по меньшей мере три мощных взрыва вблизи аэродрома. Оккупанты заявили о подрыве машины гауляйтера города. Он якобы выжил.

Как сообщает Суспильне со ссылкой на комментарий главы городской военной администрации Бердянска Виктории Галициной, в настоящее время нет подтверждений поражения техники РФ. Впрочем, взрыв вызвал мощный пожар.

"В настоящее время нет подтвержденной информации о поражении вражеской техники. Надеемся, что оно (поражение - УНИАН) есть, потому что пожар очень большой", - заявила Галицина.

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В то же время российские пропагандисты заявили, что в 19:30 в Бердянске взлетел на воздух заминированный автомобиль "главы военно-гражданской администрации" Бердянского района Алексея Кичигина. Предатель якобы выжил "по счастливой случайности", потому что "вовремя заметил подозрительный предмет на дне служебного автомобиля".

По словам оккупантов, сила взрыва составляла около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Традиционно, в подрыве захватчики обвинили Украину.

Ситуация на Запорожье: актуальные данные

Украинские воины активно противостоят врагу в Запорожской области. 28 декабря Генштаб нашей армии сообщил, что на днях в регионе было уничтожено много вражеской военной техники и ранено более 150 захватчиков.

Несколько дней назад ВСУ мощно ударили по вражеским позициям вблизи Бердянска Запорожской области ликвидированы десятки оккупантов.

Все больницы Бердянска переполнены ранеными российскими захватчиками. Из-за этого российские оккупанты за последнюю неделю обустроили еще три военных госпиталя.

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