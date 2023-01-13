В оккупированном Бердянске Запорожской области прогромыхало по меньшей мере три мощных взрыва вблизи аэродрома. Оккупанты заявили о подрыве машины гауляйтера города. Он якобы выжил.
Как сообщает Суспильне со ссылкой на комментарий главы городской военной администрации Бердянска Виктории Галициной, в настоящее время нет подтверждений поражения техники РФ. Впрочем, взрыв вызвал мощный пожар.
"В настоящее время нет подтвержденной информации о поражении вражеской техники. Надеемся, что оно (поражение - УНИАН) есть, потому что пожар очень большой", - заявила Галицина.
В то же время российские пропагандисты заявили, что в 19:30 в Бердянске взлетел на воздух заминированный автомобиль "главы военно-гражданской администрации" Бердянского района Алексея Кичигина. Предатель якобы выжил "по счастливой случайности", потому что "вовремя заметил подозрительный предмет на дне служебного автомобиля".
По словам оккупантов, сила взрыва составляла около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Традиционно, в подрыве захватчики обвинили Украину.
Ситуация на Запорожье: актуальные данные
Украинские воины активно противостоят врагу в Запорожской области. 28 декабря Генштаб нашей армии сообщил, что на днях в регионе было уничтожено много вражеской военной техники и ранено более 150 захватчиков.
Несколько дней назад ВСУ мощно ударили по вражеским позициям вблизи Бердянска Запорожской области ликвидированы десятки оккупантов.
Все больницы Бердянска переполнены ранеными российскими захватчиками. Из-за этого российские оккупанты за последнюю неделю обустроили еще три военных госпиталя.