Данилов назвал взрыв в Белгороде провокацией.

Россия обстреливает Белгород для эскалации и запугивания местных жителей. Об этом в своем Twitter сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов .

"Оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью устрашения гражданского населения и нагнетания эскалации", - написал он.

Данилов добавил, что только предоставление Украине дальнобойного оружия позволит "локализовать источник московитских провокаций на этапе планирования и подготовки к пуску".

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Взрыв Белгороде: что известно

Вчером 20 апреля в российском Белгороде прогремел мощный взрыв, на месте которого образовалась гигансткая воронка.

Изначально российские власти заявили о двух пострадавших, затем их количество увеличилось до трех. В результате взрыва частично разрушен пятиэтажный дом - людей из него выселили. На данный момент готовится строительная экспертиза несущих конструкций этого дома.

В Минобороны РФ сообщили, что взрыв причинил "нештатный сход авиационного боеприпаса", произошедший при полете самолета Су-34 ВКС РФ над Белгородом.

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