Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинцы уже не братский народ» для россиян.
Об этом он заявил в интервью RT.
Песков считает, что за последние годы руководство Украины якобы "изрядно поработало, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе" по отношению к России, и украинцам искусственно насадили "русофобские антитела". Поэтому, считают в Кремле, россияне и украинцы "остаются двумя родственными, но при этом уже не братскими, народами".
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"Но мы не думаем, что это долгосрочный антироссийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро. Искусственно насажденные русофобские антитела пройдут быстро", - сказал Песков.
Он добавил, что итоги выборов в Украине показали, что якобы "антитела-то и не такие сильные уже".
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