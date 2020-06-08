В России псих с монтировкой напал на группу школьников: один погиб, пять – в больнице

Один пострадавший скончался в больнице, трое прооперированы и находятся в тяжелом состоянии, за жизнь еще двух подростков медики продолжают бороться.

В поселке Первомайский Шилкинского района Забайкальского края местный житель с ножом и монтировкой набросился на группу школьников.

Об этом в понедельник, 8 июня, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

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Установлено, что преступление совершил 24-летний житель поселка Первомайский, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В ночь на 8 июня он выскочил из подъезда с ножом и монтировкой, напал на группу подростков, а затем скрылся с места преступления. Один пострадавший скончался в больнице, трое прооперированы и находятся в тяжелом состоянии, за жизнь еще двух подростков медики продолжают бороться.

«Личность подозреваемого установлена, он задержан и доставлен в следственные органы для принятия процессуального решения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщал УНИАН, в Вологодской области Российской Федерации 28-летний работник хлебозавода задушил, а затем замуровал в подвале свою 27-летнюю коллегу.

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