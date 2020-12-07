В Чечне похоронили Абдуллаха Анзорова, который обезглавил преподавателя во Франции.

В Чечне с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова, который обезглавил преподавателя во Франции.

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Об этом сообщает Telegram-канал TJ.

"Из видео, которые распространились в СМИ и соцсетях, можно сделать вывод, что церемония прошла "с почестями", - сказано в сообщении.

Жестокое убийство учителя под Парижем: что известно

Учитель французской истории Самуэль пати был обезглавлен 16 октября возле своей школы в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

Мотивом убийства стало то, что преподаватель на одном из занятий показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда как пример свободы слова.

Нападавший был застрелен полицией при попытке задержания. Убийцей французского учителя оказался 18-летний чеченец, родившийся в Москве. После преступления убийца выложил фото с отрубленной головой учителя в своем аккаунте в Twitter.

Убийство учителя вызвало волну возмущения во Франции. 18 октября тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память Самюэля Пати.

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Автор: Екатерина Лиманская