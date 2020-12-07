Абдуллаха Анзоров убил учителя во Франции / скриншот
В Чечне с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова, который обезглавил преподавателя во Франции.
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Об этом сообщает Telegram-канал TJ.
"Из видео, которые распространились в СМИ и соцсетях, можно сделать вывод, что церемония прошла "с почестями", - сказано в сообщении.
Жестокое убийство учителя под Парижем: что известно
- Учитель французской истории Самуэль пати был обезглавлен 16 октября возле своей школы в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.
- Мотивом убийства стало то, что преподаватель на одном из занятий показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда как пример свободы слова.
- Нападавший был застрелен полицией при попытке задержания. Убийцей французского учителя оказался 18-летний чеченец, родившийся в Москве. После преступления убийца выложил фото с отрубленной головой учителя в своем аккаунте в Twitter.
- Убийство учителя вызвало волну возмущения во Франции. 18 октября тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память Самюэля Пати.
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