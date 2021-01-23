Подозреваемые задержаны.

В России в Новой Москве на свадьбе расстреляли жениха и его брата, Радика и Филиппа Кординяну.

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«Второй день молодожены решили праздновать в деревне Власово в районе Боровского шоссе. Компания собралась в ресторане, во время посиделок убийца что-то не поделил с женихом и его братом, достал пистолет, выстрелил в обоих и скрылся», – говорится в сообщении.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц» и «незаконное хранение оружия».

По информации Telegram-канала Lifeshot, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве. Ими тоже оказались родные братья - 31-летний Владимир и 35-летний Алексей Девятаевы.

Сейчас в домах у мужчин проходят обыски. Ранее они не состояли на учете в полиции, судимостей у них также нет.

Сообщается, что жена Владимира была подругой невесты убитого.

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Автор: Катерина Шварц