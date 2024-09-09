Целый батальон выдвинут пропутинской партией "Единая Россия".

В Российской Федерации во время избирательной кампании, которая состоялась в сентябре, более 300 депутатских мандатов получили участники войны против Украины. Об этом пишет издание "Можем объяснить".

"Батальон Zаходит в думы. Призывали убивать украинцев и те, кто тиражировал мифы пропаганды, "герои СВО" награждены мандатами. Часть из них будут сочетать стрельбу и законотворчество", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по численности - целый батальон (308 участников войны с Украиной) - выдвинут пропутинской партией "Единая Россия" в законодательные органы. То есть более трех сотен участников так называемой "СВО" получили мандаты на выборах разного уровня.

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Издание рассказало о наиболее отличившихся "героях". Например, в гордуму Чебоксар как "заслуженный ветеран" прошел молодой карьерист из "Молодой гвардии Единой России" Андрей Шакулов, набравший 61% голосов.

"Шакулов пробыл на фронте всего 4 месяца в "тик-ток отряде" депутата Госдумы Шаблина. После чего, по собственному признанию, "завершил службу" - хоть все контракты во время СВО бессрочные, и мобилизованных домой не отпускают", - отмечают журналисты.

Также экс-командир батальона "Югра" Дмитрий Аксенов стал депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа. По данным издания, до войны он работал в этой же Думе главой отдела организационного обеспечения, а в ноябре 2022 года подчиненные Аксенову солдаты "под камеры" кричали, что "хотят крови и будут убивать".

В Томской гордуме участник войн в Сирии и в Украине Сергей Сеченов занял место сторонника Навального - Андрея Фатеева, который в конце 2021 года был вынужден уехать из России, поскольку против него возбудили дело об экстремизме. В одном из своих интервью Сеченов утверждал, что Украина якобы планировала вторгнуться в Россию в феврале 2022 года и применила бы биологическое оружие. Аналогичными заявлениями "прикрывались" нацисты в годы Второй мировой войны во время вторжения в европейские страны и СССР.

Еще один "герой СВО" Юрий Новопольцев попал в гордуму Салехарда, но участвовать в заседаниях не сможет, потому что едет обратно на фронт.

"На время выборов он взял отпуск и приехал в родной город. Местные политики предположили, что новоизбранный депутат будет присоединяться к заседаниям онлайн. Еще трое действующих военных выиграли выборы в Иркутской области", - говорится в публикации.

Выборы в РФ: что известно

В единый день голосования 8 сентября 2024 года в Российской Федерации прошли выборные кампании разного уровня, включая довыборы в Государственную думу, выборы 25 глав субъектов федерации (21 прямых и 4 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне.

Напомним, в Госдуме рассказали, когда россиянки должны начинать рожать. Как заявила в эфире ОТВ депутат от "Единой России" Жанна Рябцева, российские женщины должны начинать рожать детей в 18-19 лет и создавать семьи во время учебы в институте, поскольку лучшие семьи - студенческие.

Она не считает нужным стимулировать рождаемость с помощью выплат, поскольку теперь в России "слово "выживать" никто не помнит". Также депутат сообщила, что имеет двоих детей и она "не собирается останавливаться на достигнутом", поскольку в 2016 году обещала Путину способствовать повышению рождаемости в стране.

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