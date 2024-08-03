Они не способны полноценно выполнять свое предназначение как на территории России, так и на оккупированных территориях.

Два рода войск РФ, инженерные и противовоздушная оборона, не могут сейчас полноценно выполнять свой функционал на территории России и за ее пределами - на временно оккупированных территориях.

В эфире телемарафона военный эксперт Александр Коваленко рассказал к каким последствиям для врага привели удары Украины по военным объектам на территории РФ и на временно оккупированных территориях, а также уничтожение средств ПВО и спецтехники противника как в тылу, так и на линии фронта.

"В принципе, на третий год войны в РФ исчезло такое понятие как полноценное эшелонированное ПВО. Они пытаются своими средствами противовоздушной обороны, которых у них сейчас достаточно небольшая компонента, защищать наиболее важные объекты", - акцентировал Коваленко.

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Он напомнил, что в июне появилась информация о том, что россияне якобы обратились к Северной Корее за помощью с инженерными войсками, которые будут помогать в вопросе формирования фортификационных сооружений.

"Это связано с тем, что на сегодня в РФ такого формирования и такого рода войск как инженерные войска не существует - они исчезли. Они не имеют полноценной возможности выполнять свои функции, потому что на третий год войны уничтожено большое количество спецтехники именно из состава инженерных войск. Россияне не могут каждый месяц компенсировать такое количество именно этих элементов, этой механизированной категории, для того, чтобы поддерживать их полноценную дееспособность", - пояснил эксперт.

Он отметил, что такая же ситуация с противовоздушными войсками РФ.

"По состоянию на сегодня у россиян нет полноценно эффективной ПВО эшелонированного типа не только на временно оккупированной территории Украины на юге, также нет на востоке. У них даже на территории РФ нет полноценной эшелонированной ПВО, которая могла бы защитить те регионы, города и области, которые граничат с Украиной или находятся в непосредственной близости к Украине", - подчеркнул Коваленко.

То есть, два рода российских войск больше не способны полноценно выполнять свое предназначение.

"Инженерные войска и противовоздушная оборона не могут сейчас выполнять на территории РФ и за ее пределами полноценно свой функционал", - констатировал Коваленко.

По словам эксперта, если оценивать последствия ударов по временно оккупированному Крыму в ночь на 2 августа, то, в первую очередь, нужно дождаться информации от официальных украинских источников о том, какие были нанесены удары и их результативность.

"Но, сразу обращу внимание. Когда мы говорим об ударах по средствам противовоздушной обороны большого радиуса действия российских оккупантов - это преимущественно С-400 "Триумф" и С-300, главное не столько уничтожение самой пусковой установки, которая запускает зенитную управляемую ракету, а уничтожение количества радиолокационных станций", - акцентировал Коваленко.

Он добавил, что к каждому дивизиону согласно штатной комплектации зенитно-ракетных полков и дивизионов прикладывается около 2-3 таких РЛС, которые обеспечивают фиксацию, сопровождение, наведение и уничтожение соответствующей воздушной цели.

"Без РЛС пусковая установка вообще не боеспособна. Поэтому уничтожением, в первую очередь, именно этих объектов с апреля 2024 года мы и занимаемся. Для того, чтобы значительно уменьшить эффективность эшелонированной ПВО, которая размещена преимущественно на территории временно оккупированного полуострова Крым", - пояснил Коваленко.

Удары по РФ и оккупированным территориям

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 августа, во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы, которые были слышны от Севастополя до Балаклавы.

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развозжаев заявлял о падении боевых элементы от якобы сбитой российской ПВО ракеты ATACMS.

В то же время, "Крымский ветер" со ссылкой на собственные источники писал, что по предварительной информации ночью в Севастополе на высотах Кая-Баш был уничтожен ЗРК С-400 "Триумф" - четыре пусковых установки на базе МАЗ-543 и РЛС типа 92Н6.

Стоит напомнить, что в конце июля были атакованы сразу три военных аэродрома на территории РФ.

Самым заметным стал удар по военному аэродрому "Оленья" в Мурманской области РФ, поскольку расстояние до него от украинской границы составляет около 1800 км и это до недавнего времени было непреодолимым препятствием для Сил обороны.

По данным украинской разведки в "Оленье" были повреждены сразу два российских бомбардировщика Ту-22М3. Представитель ГУР Андрей Юсов отмечал, что во время атаки на российском аэродроме не сработала воздушная тревога.

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