Целые тучи мух накрыли один из районов Челябинской области.

В Челябинской области России полчища мух захватили пять деревень. Насекомых настолько много, что они сломали нормальный образ жизни селян, сообщает Ural Mash.

"Насекомые в Аргаяшском районе достали всех: облепили потолки, окна и машины, жужжат, переносят инфекции", – пишет издание.

Местные жители утверждают, что апокалиптическое бедствие постигло их по вине местной птицефабрики, которая разбрасывает куриный помет на окрестных полях.

Примечательно, что проблема возникает не впервые. Три года назад подобное бедствие уже случалось, но тогда ситуацию удалось быстро нормализовать. В этот раз реагировать на жалобы жителей никто не хочет. Люди опасаются, что их дети скоро подхватят инфекционные болезни.

Насекомые в российской пропаганде

Кремль активно использует в своей пропаганде фейки о якобы использовании Украиной насекомых в военных целях. Так, многократно была озвучена версия о боевых комарах. Недавно Россия даже разослала во все парламенты мира доклад с этими абсурдными обвинениями в адрес Украины.

Однако лишь комарами россияне не ограничились. Не так давно российская пропаганда на полном серьезе начала рассказывать о тому, что Украина использовала "боевую саранчу" для уничтожения посевов на оккупированных территориях и в России.

Вас также могут заинтересовать новости: