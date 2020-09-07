Инцидент произошел из-за того, что 80-летний мужчина неудачно подобрал орудие для убийства.

В департаменте Дордонь пожилой мужчина устроил взрыв в собственном доме, пытаясь убить муху электрической мухобойкой.

Это случилось в минувшую пятницу около 19:45 в городе Паркуль-Шено. Мужчина собирался поужинать, но назойливая муха его раздражала. Об этом пишет пишет Sud-Ouest.

Установлено, что в доме была утечка газа, и разряд электромухобойки вызвал взрыв.

Хозяин дома, которому за 80, отделался легким ожогом. Его госпитализировали из предосторожности для обследования, а затем он был переведен в кемпинг, сообщает ВВС. Дом находится в аварийном состоянии, там частично обрушился потолок. Ремонтом займется родня пострадавшего.

О судьбе мухи журналистам ничего не известно.

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Автор: Олег Давыгора