Француз в погоне за мухой взорвал дом / фото Wikimedia Commons
В департаменте Дордонь пожилой мужчина устроил взрыв в собственном доме, пытаясь убить муху электрической мухобойкой.
Это случилось в минувшую пятницу около 19:45 в городе Паркуль-Шено. Мужчина собирался поужинать, но назойливая муха его раздражала. Об этом пишет пишет Sud-Ouest.
Установлено, что в доме была утечка газа, и разряд электромухобойки вызвал взрыв.
Хозяин дома, которому за 80, отделался легким ожогом. Его госпитализировали из предосторожности для обследования, а затем он был переведен в кемпинг, сообщает ВВС. Дом находится в аварийном состоянии, там частично обрушился потолок. Ремонтом займется родня пострадавшего.
О судьбе мухи журналистам ничего не известно.
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