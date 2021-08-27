Трехлетнюю малышку насмерть зажало дверями автобуса в России

Водитель не заметил, что девочка не успела зайти в автобус и закрыл двери, в результате чего ребенка зажало.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter