В также совет "Роснефти" вошел бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

В совет директоров компании «Роснефть» в качестве независимого директора вошла Карин Кнайсль - бывшая глава австрийского МИД, которая запомнилась всем танцами с Путиным.

Об этом говорится в пресс-релизе российской компании, опубликованном 2 июня.

Кроме того, в новый совет вошли исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, а также бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и еще 7 человек.

Остальные кандидаты, включая вице-премьера РФ Александра Новака, помощника президента РФ Максима Орешкина и главу "Роснефти" Игоря Сечина, были переизбраны на новый срок.

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Чем запомнилась Карин Кнайсль

Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017-2019 годах.

18 августа 2018 года состоялась свадьба Кнайсль с бизнесменом Вольфгангом Майлингером, на которую невеста пригласила в качестве гостя Владимира Путина.

18 августа по пути на встречу с Ангелой Меркель Путин принял участие в торжестве, состоявшемся в городе Гамлиц. Там он станцевала вместе с Путиным.

Британская газета The Guardian подвергла решение австрийского министра критике, поскольку оно подрывает единую политику Евросоюза по отношению к России на украинском направлении.

В 2020 году Кнайсль начала писать колонки для пропагандистского кремлевского вещателя Russia Today (RT).

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Автор: Денис Прядко