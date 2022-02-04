Шредер возглавляет комитет акционеров компании "Северный поток-2".

Бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера выдвинули кандидатом в совет директоров российского газового монополиста "Газпром".

Об этом сообщает холдинг в своем Telegram.

В "Газпроме" уточняют, что Шредер в новом составе совета директоров может заменить председателя казахской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева.

Собрание акционеров "Газпрома" состоится 30 июня в Санкт-Петербурге.

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Шредер возглавляет комитет акционеров компании "Северный поток-2". Бывший политик всячески лоббирует энергетические интересы Кремля в Европе.

Именно Германия активно выступала за строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2" вопреки позиций многих стран Европы о том, что российская труба является стратегическим инструментом политического влияния Путина и в будущем грозит ЕС энергетической зависимостью от России.

Сейчас сертификация газопровода приостановлена из-за выявленных нарушений немецкого и европейского законодательства.

Учитывая спровоцированный Кремлем кризис на российско-украинской границе, судьба "СП-2" неизвестна. США и Германия не исключают замораживания российского трубопровода в случае нападения РФ на Украину.

Как писал УНИАН, в совет директоров компании "Роснефть" в качестве независимого директора вошла Карин Кнайсль - бывшая глава австрийского МИД, которая запомнилась всем танцами с Путиным.

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