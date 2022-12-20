OSINT-эксперты определили, что фотографии якобы с фронта на самом деле могли быть сделаны под Санкт-Петербургом.

В сентябре этого года сын главаря ЧВК "Вагнер" Павел Пригожин позировал якобы на Донбассе в экипировке НАТО. Впрочем, эти фотографии, скорее всего, сделаны в РФ.

Как сообщает разведывательная сообщество "OSINT Бджоли", по оценке аналитика Bellingcat Арика Толлера, общая стоимость экипировки Пригожина-младшего составляла почти 2,5 тыс долларов. Впрочем, исследователям удалось выяснить несколько интересных деталей.

"Есть все основания полагать, что на самом деле сын "кремлевского повара" позировал для фото в петербургском районе Лахта, где он имеет особняк, и куда заказывал еду в то же время", - отмечают эксперты.

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Исследователи отметили, что подробнее об этом можно спросить у самого Павла. В его аккаунте в Телеграмме можно увидеть фото квадроцикла. Говорят, что Пригожин-младший - "большой ценитель покатушек на этом виде транспорта".

Пригожин-младший на войне

В середине декабря в СМИ появилось фото, на котором сын Евгения Пригожина позирует в экипировке НАТО якобы на Донбассе. Из всего комплекта Павла Пригожина только наколенники были русскими.

При этом руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в начале декабря через свою пресс-службу раскритиковал бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за появление на публике в форме НАТО.

"Если бы лицо в натовской одежде приблизилось к позициям ЧВК Вагнера, то думаю, мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания", - сказал тогда Пригожин.

Появление сына в экипировке НАТО он не комментировал.

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