Еще десятки оккупантов получили ранения.

Украинские воины продолжают беспощадно уничтожать российских оккупантов под Бахмутом. Во время одного из штурмов ВСУ ликвидировали 17 "вагнеровцев". Еще 70 наемников получили ранения.

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" со ссылкой на один из некрологов, недавно в РФ похоронили оккупанта-"вагнеровца" Александра Кудряшова.

Отмечается, что Кудряшов "пал смертью храбрых" под Бахмутом. Вместе с ним на штурм пошли до сотни захватчиков. В результате 17 наемников погибли, по меньшей мере 70 получили ранения.

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Неудачный штурм "вагнеровцы" осуществили в начале ноября. Впрочем, Кудряшова похоронили только сейчас. Главарь "ЛНР" Пасечник наградил его орденом посмертно.

Хотя в некрологе не отмечается, что Кудряшов был "вагнеровцем", его автор добавляет ссылку об криминальном прошлом ликвидированного оккупанта. "Штирлиц" подтвердил, что тот был наемником, завербованным в тюрьме.

"ЧВК "Дембель" (Вагнер) продолжает уверенно утилизировать российских рецидивистов-петушков. Штурм - минус 87 орков. Хороший показатель работы наших воинов", - отметил офицер.

Ситуация в Бахмуте: как оккупанты штурмуют город

С августа 2022 года продолжаются тяжелые бои вокруг Бахмута. Украинская армия успешно удерживает свои позиции и отражает атаки россиян.

9 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация остается тяжелой на ключевых направлениях Донбасса – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.

В свою очередь капитан Нацгвардии Украины Петр Кузык сообщил, что оккупанты "кладут" невероятное количество личного состава.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в случае захвата украинского Бахмута оккупантами российская пропаганда подаст это, как "взятие" Берлина во времена Второй мировой войны. По его словам, оккупация Бахмута нужна Путину, для проведения новой волны мобилизации.

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