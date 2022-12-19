Александр Агеев, которого признали виновным в убийстве известного музыканта, написал уже несколько заявлений с просьбой включить его в ЧВК "Вагнер".

Экс-киллер Александр Агеев, которого приговорили к пожизненному заключению за убийства шансонье Михаила Круга, заявил, что хочет в Украину, чтобы убивать мирных граждан.

РосСМИ сообщают, что он уже отправил несколько заявлений с просьбой взять его в частную военную компанию "Вагнер". Агеев аргументирует это тем, что хочет "искупить кровь, пролитую в бандитских разборках".

Реакция на это пока что неизвестна, однако поскольку Россия отправляет на войну заключенных из тюрем, не исключено, что просьба Александра Агеева будет удовлетворена.

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Убийство Михаила Круга: подробности

Александр Агеев - экс-участник преступной группировки "Тверские волки", которая действовала в Тверской области в начале 90х годов. Агеев признался, что лидер группировки Александр Костенко хотел, чтобы Круг платил ему "дань" от своих выступлений, но тот не соглашался.

Во время выступления Михаила Круга на дне города в Твери 1 июля 2002 года Агеев с подельниками ворвался в дом музыканта, чтобы инициировать ограбление и таким образом припугнуть артиста. Однако все пошло не по плану, когда Михаил с семьей вернулся домой раньше. Бандиты выстрелили музыканта. Круг успел добежать до соседей, которые отвезли его в больницу, где Круг и скончался.

Напомним, стало известно, почему расследование убийства Михаила Круга затянулось почти на 20 лет.

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