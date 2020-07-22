Еще один экотеррорист: в Питере пьяный мужчина открыл огонь, чтобы "спасти" енота
Полиция Петербурга задержала 44-летнего местного жителя, который устроил стрельбу, пытаясь освободить енота, которого вела на поводке женщина.
Об этом сообщает «Фонтанка».
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Инцидент произошёл на улице Бабушкина вечером 21 июля. Пьяный мужчина заметил на улице женщину, которая вела по улице енота на поводке. Недолго думая, он попытался выхватить у нее поводок, но после неудачной попытки взялся за травматический пистолет и выстрелил в воздух. Во время инцидента никто не пострадал.
Женщина, выгуливавшая питомца, оказалась сотрудницей «Енотдрайва». На мужчину составили протокол о мелком хулиганстве. СМИ объясняют его неадекватный поступок желанием «помочь» еноту.
Как сообщал УНИАН, в России полицейский застрелился при попытке добить енота прикладом.
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