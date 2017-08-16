В России полицейский застрелился при попытке добить енота прикладом

В Тюмени полицейский случайно выстрелил в себя на охоте, в результате чего скончался, как сообщает издание Ura.news.

По одной из версий, это случилось, когда мужчина решил прикладом ружья добить енота. Животное он с друзьями перед этим переехал на автомобиле. Ружьё неожиданно выстрелило, убив хозяина.

Читайте такжеВ РФ медведь отгрыз руку пьяному мужчине, который пытался покормить его сгущенным молоком (видео)

"Находясь в очередном отпуске, при неосторожном обращении с оружием сотрудник полиции получил ранение, в результате чего скончался", - рассказали изданию в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Там подтвердили информацию, что погиб начальник следственного отдела ОП № 6 города Тюмени майор Алексей Ковков.

"Проводится проверка несчастного случая, не связанного со служебной деятельностью сотрудника полиции", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что ранение майор получил не из служебного оружия. По данным издания, это могло быть незарегистрированное ружьё.