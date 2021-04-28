Российский 23-летний блогер Степан Морков погиб на съемках нового видео для соцсети TikTok.
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По задумке, парень должен был забраться на полутораметровый постамент из рулонов туалетной бумаги, а его 24-летний друг Александр Иванов на автомобиле проехать сквозь эту гору. Предполагалось, что Морков спокойно приземлится на землю, но «все пошло не так».
«Парень зацепился за крышу машины, несколько раз перекрутился в воздухе и ударился головой об асфальт. От полученных травм он скончался на месте», – говорится в сообщении.
Второго участника трагических съемок задержали и отпустили под подписку о невыезде.
Внимание! Фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!
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