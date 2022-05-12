Оккупант обозвал диктатора "старым маразматиком", а его подруга назвала речь "жестью".

Россияне не поняли праздничную речь российского диктатора Владимира Путина на параде 9 мая.

Об этом свидетельствует аудиоперехват разговора оккупанта и его подруги из РФ, опубликованный Главным управлением разведки МО Украины.

Российский военный не может понять логики проведения торжеств: "Из-за Covid парад отменили, а из-за войны – нет. Логично."

В то же время подруга рассказала, как она оценила речь российского президента: "Сегодня Путин на параде отдал дань погибшим в Одессе в 2014. Он адекватный вообще, нет? Его речь это какая-то жесть. При чем здесь Суворов, Мономах и Великая Отечественная война?"

"Ну что ты хочешь. Старый маразматик", - ответил ей оккупант.

Пара также обсудила ход войны в Украине и ее предпосылки. Оккупант отметил, что по логике плана "возрождение СССР" России надо нападать еще и на страны Прибалтики, Беларусь и другие.

Его подруга отметила, что на Беларусь нападать не надо, поскольку "российские танки уже там". По ее убеждению, Беларусь все равно станет частью РФ, как только этого захочет Путин. Женщина считает, что сейчас этого не произойдет, поскольку РФ придется "делить победу" с Беларусью.

Оккупант не столь оптимистичен, как его подруга: "Угу, победу... Не про*бали бы мы тут еще".

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Путин во время выступления на параде 9 мая заявил, что война в Украине - это "предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО.

"В декабре прошлого года мы предлагали заключить договор о гарантиях безопасности. Все впустую... Страны НАТО не захотели услышать нас, у них были совсем другие планы. Нам угрожали вторжением на наши территории, в частности в Крым. Было очевидно, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным. Опасность росла с каждым днем, Россия дала предупредительный отпор агрессии", - заявил тогда Путин.

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