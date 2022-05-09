Российский диктатор во время выступления на параде вспомнил о "спецоперации" в Украине, оправдав свои действия.

Президент России Владимир Путин заявил, что война в Украине - это "предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО.

Об этом он заявил во время речи на параде ко Дню победы в Москве.

"В декабре прошлого года мы предлагали заключить договор о гарантиях безопасности. Все впустую... Страны НАТО не захотели услышать нас, у них были совсем другие планы. Нам угрожали вторжением на наши территории, в частности в Крым. Было очевидно, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным. Опасность росла с каждым днем, Россия дала предупредительную отпор агрессии", - заявил Путин.

Несмотря на прогнозы многих аналитиков и военных экспертов, Путин не объявил войну Украине и мобилизацию в России.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в своей речи по случаю Дня победы над нацизмом заявил, что совсем скоро в Украине будет два дня Победы, а у кого-то не останется ни одного.

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