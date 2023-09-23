Территорию возле 5-го корпуса здания уже несколько дней патрулируют приближенные к лидеру Чечени. РосСМИ назвали их имена.

Названы имена чеченцев, которые уже на протяжении нескольких дней патрулируют 5-ый корпус Центральной клинической больницы Москвы, где, по слухам, находится "при смерти" лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Одним из первых о смерти Кадырова сообщил чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев 17 сентября. Однако окончательного подтверждения этому нет, в Кремле скрывают детали о состоянии Кадырова. Сегодня проект ВЧК-ОГПУ уточнил, каких чеченских бойцов, близких к Кадырову, видели рядом с ЦКБ Москвы за последние дни.

"По данным собеседника, бригадиром кадыровцев на месте является московский "помощник КРА" Саидахмед Эльдарбиев. Он считается одним из ближайших людей двоюродного брата Кадырова - Ибрагимова Турпала-Али по кличке "Быстрый", секретаря Собвеза ЧР", - говорится в сообщении.

Проект упоминает, что в 2018 году Ибрагимов устроил за рулем Mercedes "смертельное ДТП", в котором погибла семейная пара с ребенком. В период, когда случилась авария, он занимал должность главы Шалинского района. Тогда за Ибрагимова "заступились" родственники жертв ДТП. Они "попросили" Кадырова не наказывать своего брата и оставить его при должности, указывает ВЧК-ОГПУ.

Также сообщается, что бригадир кадыровцев Эльдарбиев поддерживает общение с бывшим руководителем кадыровской администрации Израйиловым.

Источник проекта уточнил, что Эльдарбиев взял "в команду" для охраны Кадырова своих бойцов, среди которых, вероятно, есть "бандиты". "Например, за рулем Гелендвагена ездит Юнус Хизриев, который по базам проходит как уголовник и грабитель, участвовавший в вооруженном разбое", - отмечается в сообщении.

На данный момент "бородатые" чеченцы осадили периметр ЦКБ Москвы, где, как предполагается, находится Кадыров. Возле 5-го корпуса здания можно заметить интересную связку люксовых автомобилей, в которых "окопались" боевики. А именно: Bentley Bentayga + Mercedes-Benz ML/GLE + Mercedes-Benz V + S 500 4 МАТIС + АМG GLЕ 63. На машинах предусмотрительно подменили номера.

"Бородатые мужчины буквально осадили периметр больницы, где поселился Рамзан Кадыров, чтобы быть "поближе к больному дяде", - отмечает проект.

В Кремле не хотят "давать справок" о здоровье Кадырова

Напомним, на фоне слухов о том, что лидер Чечени Рамзан Кадыров "умер", росСМИ обратились за комментарием к пресс-секретарю лидера РФ Дмитрию Пескову на следующий день после скандального заявления оппозиционера Янгулбаева - 18 сентября. Тогда Песков объявил, что никаких "справок" о состоянии здоровья Кадырова Кремль давать не собирается.

В этот же день на сайте главы Чеченской Республики появилось распоряжение о том, что Кадыров взял отпуск с 3 июля 2023 года.

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