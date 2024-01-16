Российская ПВО сбила часть БПЛА, а обломки полетели на жилые многоэтажки.

Ночью российский город Воронеж атаковали дроны. Целью этой атаки был военный аэродром Шилово.

Как сообщают росСМИ, все восемь украинских БПЛА летели в его сторону, пять были сбиты, а три подавлены средствами РЭБ. "Осколки дронов упали в районе улиц Тепличной и Острогожской. Повреждены восемь многоэтажек и как минимум 35 квартир. Везде выбито стекло, в одном доме поврежден электрокабель", - пишет телеграм-канал Mash.

Наибольшие разрушения в первом подъезде дома 6 А на улице Тепличной — повреждения получили 23 квартиры. В одной из них обломками БПЛА ранило девятилетнюю девочку в ногу.

В настоящее время российские оперслужбы оценивают территории падения обломков и все последствия атаки.

Атака дронов на Воронеж

В Воронеже ночью звучали громкие взрывы, в сети местные публиковали множество кадров, на которых можно было разглядеть вспышки в небе. Около 01:20 местные Telegram-каналы сообщили, что взрывы были в микрорайоне Шилово, центре города и Коминтерновском районе. Также написали о взрыве в районе аэропорта, однако позже это сообщение удалили. Всего в городе прозвучало не менее 15 взрывов. Из-за атаки дронов в Воронеже вводили режим ЧС.

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