В многоэтажке произошел пожар.

В Воронеже этой ночью звучат громкие взрывы, в сети публикуют множество кадров, на которых можно увидеть вспышки в небе.

Около 01:20 местные Telegram-каналы сообщили, что взрывы слышат в микрорайоне Шилово, центре города и Коминтерновском районе. Также написали о взрыве в районе аэропорта, однако позже это сообщение удалили. Всего в городе прозвучало не менее 15 взрывов.

Местные жители заявляют, что находят обломки беспилотных летательных аппаратов на улицах, некоторым взрывной волной выбило окна. В сети публикуют фото пожара в многоэтажном доме - россияне говорят, что это произошло в результате падения обломков БПЛА. Позже в МЧС заявили о возгорании на площади 5 кв.м. в многоквартирном доме, о причинах не сообщается. Никто не пострадал.

Видео дня

Telegram-канал SHOT пишет, что одной из целей БПЛА мог быть военный аэродром Балтимор, он находится неподалеку от этого дома. На аэродроме дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа (самолёты Су-34). Он используется ВКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины.

Позже губернатор Воронежской области заявил, что ПВО отбила атаку украинских БПЛА. "По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Ещё в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна", - написал он.

Война в Воронеже: последние новости

Напомним, в начале года на село Петропавловка Воронежской области упала российская ракета, мощный взрыв превратил одну из улиц в руины. Это произошло во время массированного обстрела Украины со стороны РФ.

В Министерстве обороны сказали, что произошел "нештатный сход авиационного боеприпаса" во время полета российского самолета над селом.

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