Хоть ЧВК "Вагнер" уже несколько дней отчитывается о захвате Соледара Донецкой области, у наемников "повара Путина" не все легко. Город стал для него настолько желанным трофеем, что потери он больше не считает.
Как сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", в Соледаре "полный ужас". Спешка с объявлением полного захвата города привела к тому, что "действовать приходится на пределе возможностей".
"Вагнеровцев" в прямом смысле толкают в спину, туда погнали всех - если уж лично Пригожин объявил о полном взятии, то цена вопроса больше роли не будет играть. Потери для такого маленького участка фронта дикие", - сообщил источник канала.
Как отметил собеседник канала, поражение "Вагнера" в Соледаре Минобороны РФ использует против лично Пригожина. Поставки снарядов в ЧВК не то что не улучшат, но и вообще снизят.
"Не удивлюсь, если те командиры, которые вчера отчитались Пригожину, что уже полностью все взято и осталось несколько часов, вот эти командиры уже вполне могли быть переведены в штурмовики", - говорит источник.
Битва за Соледар
Жестокие и тяжелые бои продолжаются в районе Соледара на Бахмутском направлении. Враг пытается безуспешно прорвать украинскую оборону и захватить Соледар, однако несет большие потери.
Российские оккупанты не смогли прорвать украинскую оборону и зайти в тыл защитникам города. Офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец рассказал, что вся элита российской армии, которая пыталась захватить Бахмут, перекочевала под Соледар.