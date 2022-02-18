Подозреваемого в убийстве объявили в розыск.

В России в Карачаево-Черкесии расследуют убийство 35-летнего туриста Олега Албегова из Москвы.

Об этом сообщили в управлении МВД по Карачаево-Черкесии.

По подозрению в совершении преступления в федеральный розыск объявили 33-летнего жителя станицы Сторожевая Абдуллаха Бостанова. По версии следствия именно он ударил ножом туриста в ходе конфликта.

Отмечается, что все произошло 16 февраля. Группа туристов из Москвы направлялась в Архыз из аэропорта Минеральных Вод. По пути они сделали остановку, и один из путешественников отошел в сторону, чтобы справить нужду на обочине. В этот момент к ним подъехал легковой автомобиль, из которого вышли двое мужчин. Вспыхнула ссора, в ходе которой Бостанов нанес 35-летнему Албегову ножевое ранение.

После этого нападавшие скрылись, а москвич умер по пути в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Напомним, ранее сообщалось, как в России полицейский вымогал деньги у двух росгвардейцев за секс с женой.

Вас также могут заинтересовать новости: