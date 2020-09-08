Одному из пятиклассников стало плохо с сердцем, его пришлось забирать с урока.

В годовщину теракта в Беслане, в результате которого погибли 186 детей, российский спецназ «захватил» в заложники пятиклассников. Однако о том, что это тренировка, школьников никто не предупредил.

Об этом сообщает «Медиазона».

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Инцидент произошел 4 сентября в школе №2 в Ишиме Тюменской области на уроке основы безопасности жизнедеятельности. Во время урока в 5-А класс ворвались люди в военной форме и разыграли сценку: «всем сидеть на местах, это захват заложников».

Жертвами обучающего процесса стали ученики из военно-патриотического класса, местные юнармейцы. Одному их детей, у которого были врожденные проблемы с сердцем, стало плохо, его пришлось забрать домой.

Родители были возмущены такими «учениями». По данному факту уже начата проверка.

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Автор: Денис Прядко