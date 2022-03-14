Кроме того с начала масштабной войны России против Украины по нашей территории нанесли 259 ракетных ударов, а также выпустили 395 крылатых ракет.

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить врагу серьезные потери и спасать украинцев. Так, на счету защитников украинского неба 77 самолетов и 90 вертолетов противника.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ на своей странице в Facebook.

Всего с начала масштабной войны России против Украины по нашей территории нанесли 259 ракетных ударов, а также выпустили 395 крылатых ракет. Такие данные по состоянию на утро 14 марта 2022 года.

"Система противовоздушной обороны, о которой говорили как о несуществующей, каждый день и ночь спасает тысячи мирных жизней", – отметил главнокомандующий.

И добавил, что те, кто пришли к нам с мечом, от меча и погибнут. За врагами, как он отметил, охотится не один "призрак".

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