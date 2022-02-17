Подписчики Собчак объяснили россиянке, чем на самом деле вызвана, по словам ведущей, "истерика" СМИ.

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая называет себя либеральным политиком и оппонирует Кремлю, высказалась о новом кризисе в отношениях РФ с Украиной, вызвав гнев сети.

Соответствующее сообщение появилось в Instagram-блоге телеведущей.

Россиянке не понравилось, как западная пресса освещает угрозу российской агрессии, и ответила, что на этом фоне и фоне призывов Байдена немедленно провести деэскалацию на границе с Украиной "Путин выглядел зрелым и адекватным политиком".

"Я здесь молчала обо всей этой войне, чтобы не добавлять к этой истерике, которую устроили СМИ. Но скажу. Вынуждена признать, что на фоне этого кризиса..., заявлений Байдена Путин выглядел зрелым, адекватным политиком. И это то, чего странным образом достигли западные СМИ от меня, человека с либеральными взглядами", - высказалась Собчак.

Собчак утверждает, что ей стыдно за Finacial Times, публикующей передвижения российских войск вдоль украинской границы, назвав распространенную информацию "фейками и истерией".

При этом россиянка иронично заметила, что в это время кое-кто, мол, зарабатывает "миллиарды" на акциях российских компаний.

В то же время такое сообщение вызвало у подписчиков телеведущей неоднозначные реакции. Кто-то поддержал слова россиянки, другие откровенно посмеялись с ее слов о Путине: "Путин – адекватный политик... Время идти в стендап" / "Адекватный политик? Который говорит президенту Франции о ядерной войне в Европе??? / Просто стянули "очень адекватно" и "зрело" 2/3 армии на границу с Украиной и смотрели на истерику...".

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

Более того, генсек НАТО заявил о наращивании наступательных позиций россиян вдоль украинской границы: "... мы не видели никакого отвода российских сил. И конечно, это противоречит сообщению о реальных дипломатических усилиях. Будущее покажет, будет ли происходить российское отведение. Мы очень внимательно отслеживаем, что делает Россия в Украине и возле нее. Мы видели, что они увеличили количество войск и еще больше войск на пути. Россия сохраняет потенциал полномасштабного вторжения в Украину без какого-либо времени на предупреждение".

Вечером 15 февраля американский президент Джо Байден, комментируя кризис в Восточной Европе, сказал, что "вторжение России в Украину все еще остается возможным".

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