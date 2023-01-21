Со смертью Путина рухнет вся пирамида власти. Это не выгодно нескольким людям в окружении диктатора.

Смерть российского диктатора Владимира Путина в современных реалиях скрыть не удастся. В его окружении больше людей, которые хотели бы "слить" эту информацию сразу.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его убеждению, со смертью Путина рухнет вся пирамида власти. Это не выгодно нескольким людям в окружении диктатора.

"Если Путин умрет, то такое количество людей даже в его окружении будет заинтересовано в том, чтобы эта правда стала известной, что те, кто заинтересован в обратном, не смогут ее удержать. В современном цифровом мире так складывается ситуация. Да, кому-то, кто понимает, что со смертью Путина рухнет вся пирамида власти, Ковальчуку или Патрушеву, возможно, выгодно скрывать это и убеждать всех, что Путин на даче, в бункере или где-то еще, а мы правим вместо него", - заявил Фейгин.

Впрочем, правозащитник уверен, что в окружении диктатора достаточно людей, которые "кровно заинтересованы в том, чтобы Путина не стало, чтобы весь этот мрак прекратился и они зажили своей жизнью". "Поэтому скрыть подобную информацию, заставить всех поверить в мифологического Путина – абсолютно невозможно", - добавил Фейгин.

Слухи о смерти Путина

Информация о вероятной смерти российского диктатора появляется в СМИ регулярно. Впрочем, недавно эти слухи подогрел Владимир Зеленский. Во время своего выступления на "Украинском завтраке" в Давосе он заявил, что не уверен, что Владимир Путин жив, и не совсем понимает, с кем из РФ говорить и о чем.

Пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина Дмитрий Песков попытался развеять сомнения президента Украины Владимира Зеленского насчет того, жив он или нет. В частности, он заявил, что Путин и РФ "есть и будут".

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Путин использует по меньшей мере трех двойников. Для большего сходства с главой Кремля им сделали пластические операции.

Фейгин считает, что вряд ли российского диктатора Владимира Путина не существует физически. Впрочем, у него точно есть оперативные дублеры, выполняющие свои функции на публике.

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