Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что тот должен извиниться.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал Государственную думу "Госдурой".

Как пишет "Новая газета Европа", заявление прозвучало в ходе обсуждения миграционной политики на сессии Петербургского международного юридического форума.

"Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <…> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура", - заявил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что этим выражением Бастрыкин обидел весь народ. "Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ", - сказал он.

Мигранты в России

Напомним, что в РФ после теракта в Crocus City Hall, в котором погибли 145 человек, активизировали проведение рейдов против мигрантов.

Сегодня Бастрыкин заявил, что на войну против Украины отправили "около 10 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство". Он назвал это "фишечкой", которая помогает им "потихонечку покидать Россию".

По его словам, в Москву "завезено" 1,2 миллион мигрантов, в Подмосковье - 880 тысяч, а в Петербург - 860 тысяч.

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