Россия отправила на временно оккупированные территории уже 10 тысяч мигрантов, отмечает издание.

Власти РФ используют мигрантов, получивших российское гражданство, и посылают их на временно оккупированные территории Украины рыть окопы, сообщает Politico.

Ссылаясь на заявление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, издание отметило, что Москва "разыскала" уже более 30 тысяч иностранных мигрантов, которые получили российский паспорт, но не стали на воинский учет в РФ, и 10 тысяч из них уже отправили в оккупированные украинские регионы. Бастрыкин назвал этот шаг "выполнением российской конституции".

"Зачем эти [мигранты] там нужны? Копать окопы, строить укрепления. Для этого нужны хорошие рабочие руки. Они сейчас пополняют наши тыловые части", - сказал глава Следственного комитета РФ. Видео дня

В материале отмечается, что россияне построили уже сотни километров "зубов дракона" и других типов укреплений на частях Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей Украины, которые они оккупировали с 2022 года.

Также сообщается, что российские правоохранительные органы проводят обыски на заводах и предприятиях по всей России, ища легальных и нелегальных мигрантов. Как известно, во время каждого такого рейда мигрантам выдают призывные уведомления.

По данным Politico, мигрантов для рытья траншей в Украине, ищут и нанимают также различные частные российские компании. Но некоторые из них не платят за работу иностранцам.

Мигранты в России - что известно

Как ранее писал УНИАН, недавно российский правитель Владимир Путин заявил, что России нужны мигранты. По его словам, РФ не справится без рабочей силы иностранцев.

"Похоже, Путин говорит российскому ксенофобскому ультранационалистическому сообществу, что Россия должна продолжать полагаться на миграцию для решения проблемы нехватки рабочей силы, что, вероятно, является сигналом для российских ультранационалистов прекратить призывы к антимигрантской политике, особенно после террористической атаки в Крокус Сити Холле 22 марта", - отметили аналитики ISW.

Вас также могут заинтересовать новости: