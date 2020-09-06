Отношения Москвы с последним лояльным государством в Европе испорчены дипломатическим скандалом.

Официальный представитель МИД РФ Мария опубликовала в Facebook пост, на котором сравнила президента Сербии Александара Вучича с героиней Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт». Пост спровоцировал дипломатический скандал и вызвал резкую критику даже в России.

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Публикация Захаровой связана с обстоятельствами визита Вучича в США. Сербская делегация во главе с президентом провела переговоры с премьером самопровозглашенной Республики Косово Авдулахом Хоти. По итогам переговоров которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве американского президента Дональда Трампа.

Захарова, однако, сфокусировалась на снимке, сделанном в ходе визита. На нем Вучич сидит на стуле посреди овального кабинета, в нескольких метрах от стола Дональда Трампа. Этот снимок и был использован для создания мема – российский представитель предложила президенту Сербии повторить маневр «нога на ногу», который сидя на стуле проделала Шерон Стоун в «Основном инстинкте».

Пост представителя МИД раскритиковали в комментариях – Захарову обвинили в подрыве отношений Москвы с фактически единственным союзным государством в Европе и профнепригодности. Публикация также вызвала резкую реакцию в Сербии.

Так, в защиту Вучича выступил Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

«Президент не сказал ни одного гадкого слова в адрес России, даже там. А представьте, что президент целый час ждал приема с президентом России и ни разу не попросил особого стула. Я не позволю вам атаковать гордую Сербию. Вам должно быть стыдно», - написал он в Twitter.

Министр обороны Сербии Александар Вулин также раскритиковал пост Захаровой. Как сообщает «ТАСС» его заявление опубликовано пресс-службы Минобороны Сербии.

В частности, Вулин напомнил, что Вучич - единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России. Кроме того, он главнокомандующий сербской армии, которая тесно сотрудничает с российской.

«Величина человека не измеряется ни размером стула, на котором он сидит, ни величиной силы, от имени которой он говорит, а размером храбрости на любом стуле защищать свой народ и друзей своего народа", - заключил сербский министр.

Отношения России и Сербии

На сегодня Сербия является фактически единственным союзником России в Европе. Белград традиционно воспринимает Москву как важного геополитического союзника.

По данным из открытых источников, с 2002 по 2014 годы размер российских инвестиций (в основном нефтегазовыми компаниями) в Сербию составил около 3 млрд долларов.

После российской агрессии в Украине Сербия не стала вводить санкции против РФ. В апреле прошлого года Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России и не вступит в НАТО.

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Автор: Дмитрий Захаров