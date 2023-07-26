Но кто может стать следующим после Путина, пока трудно сказать, отметила эксперт.

Ситуация в России сильно разбалансирована, но революция там будет не завтра, уверена российская оппозиционерка Ольга Курносова, передает "Обозреватель".

"Я бы пока не говорила, что переход власти (в России) уже начался. Все увидели, что Путин слаб (после мятежа ЧВК "Вагнер"), что он не в состоянии контролировать ситуацию, что он испуган и по большому счету в критической ситуации его никто не поддерживает. Но это не означает, что уже появился кто-то другой, кто может быть сегодня сильнее Путина", - отметила она.

По ее словам, кто может стать следующим, пока трудно сказать.

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"Безусловно, если новый путч возглавит не уголовник Пригожин, а какой-то генерал или даже полковник, который, например, воевал, то такой путч вполне может быть удачным. Другое дело, что в любом случае такому человеку придется предварительно - или потом - понимать, как он будет договариваться с элитами. Ситуация, конечно, сильно разбалансирована, но революция в России будет не завтра", - считает Курносова.

Переворот в России - прогноз

В России будет переворот не путем захвата власти какой-то вооруженной группой, а из-за хаотизации, считает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он уверен, что Россия уже "беременна революцией обязательного типа". По его мнению, в России будет то, что произошло в 1991 году, будет закончен "второй этап распада Советского Союза", будут "маленькие пассионарные группы", которые будут между собой воевать и получат возможность формировать переходное правительство.