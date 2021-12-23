Путин поностальгировал об СССР, говоря об обязательной вакцинации.

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался об обязательной вакцинации и противниках прививок от коронавируса.

Об этом шла речь на большой пресс-конференции президента РФ.

Так, рассуждая о высокой смертности от коронавируса в России, Путин посетовал на низкий уровень вакцинации.

"Смертность высокая от чего? Да уровень вакцинирования, иммунитета коллективного у нас низкий. 59,4%. Наши соседи говорят о необходимости достижения 90-95%. Вот вам результат", - сказал он.

Читайте также"Это называется ревакцинация": Путин получил третью дозу "Спутника"Путин с ностальгией вспомнил об обязательной вакцинации в Советском Союзе.

"Ну я уже говорил об этом: в советское время никто не спрашивал. Шлеп-шлеп, все, пошли", - сказал он.

В то же время президент РФ уверен, что давить на населения и обязывать вакцинироваться не нужно.

Он обвинил политиков в попытке повысить рейтинг, пропагандирую борьбу с вакцинацией, и призвал их "занять принципиальную позицию, а не крутить хвостом".

Напомним, в России используют вакцины собственного производства "Спутник V" и "Спутник Лайт". Вакцины не признали ни ВОЗ, ни европейские страны, ни США.

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