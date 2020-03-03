В России первоклассники получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы
Более 20 учеников первого класса одной из школ Москвы пострадали из-за включенной на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия.
Читайте такжеВ России пьяный учитель упал прямо на уроке: школьники сняли это на видеоОб этом пишет Meduza.
Отмечается, что 2 марта ученики пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц глаз.
Главное следственное управление СК по Москве проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В департаменте образования Москвы факт происшествия подтвердили, сообщив, что учительница школы включила в классе во время перемены облучатель открытого типа и не выключила его после начала урока.
Ранее УНИАН сообщал, как в России школьнику диагностировали шизофрению из-за того, что он не сдал деньги на нужды класса.