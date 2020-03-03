В России первоклассники получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы

Учительница включила в классе лампу во время перемены и не выключила ее после начала урока.

Более 20 учеников первого класса одной из школ Москвы пострадали из-за включенной на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия.

Читайте такжеВ России пьяный учитель упал прямо на уроке: школьники сняли это на видеоОб этом пишет Meduza.

Отмечается, что 2 марта ученики пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц глаз.

Главное следственное управление СК по Москве проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В департаменте образования Москвы факт происшествия подтвердили, сообщив, что учительница школы включила в классе во время перемены облучатель открытого типа и не выключила его после начала урока.

Ранее УНИАН сообщал, как в России школьнику диагностировали шизофрению из-за того, что он не сдал деньги на нужды класса.