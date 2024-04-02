В феврале 2022 года ЕС ввел персональные санкции против Пинчука в связи с вторжением РФ в Украину.

Черноморский флот Российской Федерации, который за время полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял примерно треть боевого потенциала, возглавил уроженец временно оккупированного Севастополя Сергей Пинчук. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Кто такой Сергей Пинчук

Согласно открытым источникам, Сергей Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе. С распадом СССР пошел служить именно в российский, а не в украинский флот. Начал офицерскую службу в 1993 году в должности командира зенитно-ракетный батареи БЧ-2 эскадренного миноносца "Упорный", на котором прошел должности командира зенитно-ракетного дивизиона, ракетно-артиллерийской боевой части, старшего помощника и командующего.

Командовал Каспийской флотилией (сентябрь 2016 – май 2021), Новороссийской военно-морской базой Черноморского флота (2011-2014), был начальником штаба соединения надводных кораблей Балтийского флота, командиром 105-й бригады кораблей охраны водного района Балтийского флота и начальник Кронштадтского гарнизона и пр.

Видео дня

С октября 2021 года - начальник штаба – первый заместитель командующего Черноморским флотом.

В феврале 2022 года Европейский Союз ввел персональные санкции против Пинчука в связи с вторжением РФ в Украину.

Другие назначения в российском флоте

Помимо нового командующего Черноморского флота Шойгу также сообщил о назначении нового руководителя в Северный флот РФ (основная база - город Североморск под Мурманском). Эту должность занял вице-адмирал Константин Кабанцов. Он является уроженцем города Семипалатинск (сегодня – Семей), расположенного в Казахстане. Его служба была связана с подлодками – преимущественно именно Северного флота.

Кроме того, указом президента РФ назначен новый командующий всеми военноморскими силами РФ в целом. Командовать ВМФ России поручили адмиралу Александру Моисееву. Моисеев является уроженцем Калининградской области. Долгое время его служба была связана с подлодками. В 2011 году он даже получил звание "героя России" за успешные ракетные пуски с подлодки стратегического назначения.

В 2018 году Моисеев руководил Черноморским флотом РФ, а в 2019-м был переведен на должность командующего Северным флотом. В марте 2024 года в Кронштадте (РФ) на церемонии по случаю Дня моряка-подводника Моисеева официально представили в качестве временного главкома ВМФ России.

Вас также могут заинтересовать новости: