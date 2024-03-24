Россия потеряла Черное море, где она свободно плавала с 1783 года.

Российский Черноморский флот потерял "функциональную активность" в результате неудачной для Кремля войны против Украины. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

"Продолжающаяся незаконная оккупация Украины Путиным наносит огромный ущерб Черноморскому флоту России, который сейчас функционально неактивен", - написал он в соцсети Х.

Шаппс отметил, что российский флот плавал в Черном море с 1783 года, но теперь он вынужден прятаться в портах.

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"И даже там тонут корабли Путина!" - подчеркнул британский министр.

Последние потери российского флота

Как писал УНИАН, минувшей ночью ВСУ нанесли ракетный удар по военным объектам россиян в оккупированном Севастополе. Среди прочего были поражены два больших десантных корабля - "Ямал" и "Азов".

Потерю кораблей подтвердил один из российских оккупантов, известный как Z-блогер "Тринадцатый". По его словам, "Черноморского флота больше нет".

По подсчетам военных аналитиков, сейчас у россиян в Черном море осталось лишь 7 больших десантных кораблей.

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