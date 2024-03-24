Российский Черноморский флот потерял "функциональную активность" в результате неудачной для Кремля войны против Украины. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.
"Продолжающаяся незаконная оккупация Украины Путиным наносит огромный ущерб Черноморскому флоту России, который сейчас функционально неактивен", - написал он в соцсети Х.
Шаппс отметил, что российский флот плавал в Черном море с 1783 года, но теперь он вынужден прятаться в портах.
"И даже там тонут корабли Путина!" - подчеркнул британский министр.
Последние потери российского флота
Как писал УНИАН, минувшей ночью ВСУ нанесли ракетный удар по военным объектам россиян в оккупированном Севастополе. Среди прочего были поражены два больших десантных корабля - "Ямал" и "Азов".
Потерю кораблей подтвердил один из российских оккупантов, известный как Z-блогер "Тринадцатый". По его словам, "Черноморского флота больше нет".
По подсчетам военных аналитиков, сейчас у россиян в Черном море осталось лишь 7 больших десантных кораблей.