Это уже не первый подобный инцидент.

В Рязани произошел пожар в доме двоюродного племянника российского диктатора Путина. Соответствующие видео распространили российские Telegram-каналы.

Сначали они заявили, что дом Романа Путина сожгли, однако позже написали, что произошло замыкание проводки. При этом дом записан на двоюродного брата Путина, отца Романа - Игоря.

Сообщается, что в доме в районе стадиона "Локомотив" жил племянник Путина, в момент возгорания там был его старший сын. Никто не пострадал. Сам Роман позже заявил, что его не было в городе, однако он уже возвращается.

Что известно о Романе Путине:

Согласно данным из открытых источников, племянник Путина сменил немало мест работы. С 2001 по 2003 годы он занимался борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями в органах власти, а также борьбой с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков в Федеральной службе безопасности РФ.

С 2008 по 2011 год занимал должность Советника по безопасности мэра Рязани, в 2012 году стал совладельцем компании "МПП-АВИА", производящей гиропланы.

В 2020 году Путин вступил в партию "Народ против коррупции", позже он стал ее лидером. Этой осенью сообщалось, что его приемную в Уренгое разгромили и подожгли.

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