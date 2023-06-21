Его утвердили еще в 2011 году.

Администрация села Сосново-Озерское в Бурятии сменит флаг из-за его схожести с бело-сине-белым флагом "Легиона "Свобода России".

Глава села Этигел Дондоков рассказал "Подъему", что они решили отказаться от этого символа после того, как в России "Легион" признали террористической организацией. Флаг утвердили еще в 2011 году. Его изображение в селе не использовали, но решили "не дискредитировать государство".

"В свете последних событий решено сменить изображение флага и была начата работа по поиску организации для наброски нового эскиза флага. В настоящее время ждем готовый макет, положение разрабатывается. Как только поступит готовый макет флага, он будет принят и утвержден в ближайшее время на сессии Совета депутатов, а старое изображение будет признано утратившим силу", - сказал глава поселка.

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Известно, что бело-сине-белый флаг также используют на антивоенных митингах.

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